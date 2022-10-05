تراس تواجه أزمة في صفوف المحافظين:لا عيب في التراجع والانصات الى الشعب

2022/10/05 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برمنغهام‭- ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬ شددت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬ليز‭ ‬تراس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تشعر‭ ‬بأنها‭ ‬فعلت‭ ‬ما‭ ‬يعيب‭ ‬وتعهّدت‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬بإصلاحاتها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تفتقر‭ ‬إلى‭ ‬الشعبية‭ ‬رغم‭ ‬إقحام‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬أزمة‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬شهر‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬ولايتها‭.‬ ورغم‭ ‬مساعي‭ ‬تراس‭ ‬للمضي‭ ‬قدما،‭ ‬ظهرت‭ ‬انقسامات‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الحكومة‭ ‬فيما‭ ‬يواجه‭ ‬الحزب‭ ‬المحافظ‭ […]

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