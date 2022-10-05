الاتحاد الأوربي:نعد عقوبات ضد إيران بسبب قمع الاحتجاجات

2022/10/05 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭- ‬طهران‭ -‬الزمان‭ ‬ بعد‭ ‬قرارات‭ ‬أمريكية‭ ‬لقيت‭ ‬غضبا‭ ‬من‭ ‬طهران‭ ‬،‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنه‭ ‬ينظر‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬بسبب‭ ‬قمع‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬أشعلها‭ ‬‮«‬مقتل‮»‬‭ ‬الشابة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬خطوة‭ ‬مماثلة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬ توفيت‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬الكردية‭ ‬الإيرانية‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬22‭ ‬عاماً،‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬توقيفها‭ […]

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