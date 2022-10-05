2022/10/05 | 01:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: يحاول اقليم كردستان، تجاوز تداعيات انسحاب الشركات الغربية النفطية بالتعاقد مع...

ظهرت المقالة الاقليم يُبرم اتفاقات نفط مع جهات روسية وصينية غير رصينة..



لتعويض انسحاب الشركات الغربية أولاً على المسلة.

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