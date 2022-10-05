2022/10/05 | 01:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز نادي إنتر ميلان الإيطالي على نظيره برشلونة الإسباني، بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعتهما على أرضية ملعب "سان سيرو"، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دوري أبطال أوروبا: إنتر ميلان يعمق جراح برشلونة وليفربول يهزم رينجرز.. ونابولي يمطر شباك أياكس) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دوري أبطال أوروبا: إنتر ميلان يعمق جراح برشلونة وليفربول يهزم رينجرز.. ونابولي يمطر شباك أياكس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).