2022/10/05 | 01:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت بلاسخارت إلى تشكيل حكومة فاعلة تعد الخطوة الأولى للخروج من الأزمة..هل يجري الأعداد لحكومة فاعلة تختلف عن سابقاتها؟ وكيف؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النظرة الأممية لأسباب الأزمات العراقية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النظرة الأممية لأسباب الأزمات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).