2022/10/05 | 02:26 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة للعراق تحذر: الوضع في البلاد "متقلب للغاية" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/05 | 02:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة للعراق تحذر: الوضع في البلاد "متقلب للغاية") نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة للعراق تحذر: الوضع في البلاد "متقلب للغاية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).