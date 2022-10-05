الديوانية معلقاً على هبوطه: لقد غدر الغادرون

2022/10/05 | 02:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق نادي الديوانية الرياضي، على قرار هبوطه من الدوري الممتاز إلى الدرجة الاولى.وذكر النادي في بيان “وقد غدر الغادرون..ليس الديوانية التي تسكت عن حقها”.وأعلن اتحاد الكرة إقامة الدوري الممتاز من 19 فريقاً.وكان نادي الديوانية قد أعلن حصوله على التراخيص بعد تسوية ديون المحترفين ورفع حظر فيفا، لكن ذلك لم […]

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