2022/10/05 | 03:10 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القزويني:من الصعب تدويل الملف العراقي ولكن قد تكون هنالك عقوبات لشخصيات سياسية متورطة بعمليات فساد) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: W_KBhanniNI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القزويني:من الصعب تدويل الملف العراقي ولكن قد تكون هنالك عقوبات لشخصيات سياسية متورطة بعمليات فساد) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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