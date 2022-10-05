الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تطلقان 4 صواريخ.. ومسؤول أمريكي يوضح السبب

2022/10/05 | 03:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، 4 صواريخ أرض - أرض قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، وذلك بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا في اتجاه الشرق مر فوق اليابان.

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