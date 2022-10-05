2022/10/05 | 03:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بداية التظاهرات الإيرانية كان العالم قادرا على رؤية غضب المحتجين، الذي أشعلته الوفاة المأساوية للشابة مهسا أميني في مركز احتجاز أخذتها إليه الشرطة بسبب "حجاب غير ملائم"، لكن هذا لم يعد ممكنا بعد أن حاصرت السلطات الإيرانية إمكانية المحتجين للوصول إلى الانترنت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظروف صعبة.. إيرانيون يصارعون لكسر قيود النظام على التكنولوجيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظروف صعبة.. إيرانيون يصارعون لكسر قيود النظام على التكنولوجيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).