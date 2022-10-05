2022/10/05 | 04:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اتجاه أسعار الوقود إلى الارتفاع في الولايات المتحدة، بالتزامن مع انتخابات نصفية للكونغرس تقترب في نوفمبر المقبل، ويركز فيها الجمهوريون على ملفات الاقتصاد، تسعى إدارة بايدن جاهدة لحماية الديمقراطيين من إحباط المستهلكين، وإلقاء اللوم على انتهازية شركات النفط والتهديد بفرض قيود جديدة على الصناعة، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار الوقود في أميركا.. جدل يحتدم مع قرب موعد الاقتراع) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار الوقود في أميركا.. جدل يحتدم مع قرب موعد الاقتراع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).