زلزال بقوة 5.7 درجة يهز إيران

2022/10/05 | 06:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، يوم الأربعاء، إن زلزالا بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر وقع في شمال إيران بالقرب من حدودها مع أذربيجان.

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