روسيا.. فضائح كشفها استدعاء الاحتياط

2022/10/05 | 06:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الهُروب الكبير" هو العنوان الذي تكرر استخدامه في الكثير من وسائل الإعلام العالمية لوَصف ما حدث في روسيا بمجرد إعلان الرئيس فلاديمير بوتين التعبئة "الجزئية"

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