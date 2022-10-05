2022/10/05 | 07:37 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("متحفٌ في كتاب": محاولة في جمع شمل التشكيل العراقي) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("متحفٌ في كتاب": محاولة في جمع شمل التشكيل العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).