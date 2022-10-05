المرصد السوري: 63 حالة اختطاف واعتقال بمناطق غصن الزيتون في سبتمبر

2022/10/05 | 07:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، عن توثيقه 63 حالة اعتقال تعسفي واختطاف لمدنيين من قبل الفصائل الموالية لتركيا، في منطقة عفرين شمال غربي حلب، خلال شهر سبتمبر الماضي فقط.

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