"نظر إلى الأرض وتمتم".. تفاعل على تصرف غريب من بايدن في بويرتوريكو

2022/10/05 | 08:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لتصرف وصفوه بـ"الغريب" من الرئيس الأمريكي، جو بايدن خلال زيارة لبويرتوريكو.

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