صحيفة: 30 بالمئة من أسهم

2022/10/05 | 08:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "ذا أتلتيك" أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عُرض عليه الاستثمار في نادي مانشستر يونايتد قبل الاستحواذ على نادي نيوكاسل.

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