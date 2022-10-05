أمانة مجلس الوزراء تكشف تفاصيل خطط اعمار مدينة الصدر عبر شركات عالمية

2022/10/05 | 09:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، عن تفاصيل خطط اعمار مدينة الصدر شرقي بغداد، مبينة، ان الخطة ستتضمن احالة مشاريع تطوير المدينة الى شركات عالمية تحت اشراف مجلس الوزراء.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد، لـ (بغداد اليوم)، إن "العمل مازال مستمرا بمشروع اعمار وتأهيل مدينة الصدر، ونحن الان بمرحلة اعداد التصاميم".واضاف ان "هذه التصاميم سوف تعد من قبل شركة عالمية رصينة، وبعد المصادقة عليها سوف تتم عملية الإحالة والمباشر بالعمل وهذا الامر يحتاج الى أمور فنية ومالية وربما تأخذ بعض الوقت".واشار مجيد الى ان "الجهة المشرفة على مشروع اعمار وتأهيل مدينة الصدر، هي الأمانة العام لمجلس الوزراء وجهة صاحبة هذا المشروع هي امانة العاصمة بغداد، والعمل يسير وفق ما مخطط له".

وأقر مجلس الوزراء في تموز 2021 مشروع اعمار وتطوير مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد بكلفة 25 مليار دينار.

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