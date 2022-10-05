2022/10/05 | 09:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، اليوم الاربعاء، الشروع باعادة الانتشار الامني في حوض نهر ديالى لاول مرة منذ 19 سنة.

وقال الحسيني لـ( بغداد اليوم)، إن "حوض نهر ديالى والذي يمتد لاكثر من 50كم في مناطق متعرجة ومعقدة من ناحية التضاريس في الجزء الشرقي والشمالي الشرقي للمحافظة شهد في الاوانة الاخيرة سلسلة خروقات بسبب نشاط خلايا داعش خاصة في مناطق شروين ومحيطها".

وأضاف، أنه "جرى تفعيل اكبر خطة لاعادة الانتشار الامني في حوض نهر ديالى منذ 19 سنة وتتضمن تنسيق بين الحشد الشعبي وبقية التشكيلات الامنية من خلال مسك اكثر من 30كم بشكل مباشر عبر نقاط متداخلة لتامين ضفاف النهر والبساتين ومنع اي خروقات تمس أمن القرى والمناطق الزراعية ".

وأشار الى أن "الخطة ستؤمن مناطق شمال المقدادية والمنصورية وعشرات القرى الزراعية المتناثرة ضمن حوض نهر ديالى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة منذ 19 عاما.. اعادة الانتشار الأمني في حوض نهر ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة منذ 19 عاما.. اعادة الانتشار الأمني في حوض نهر ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).