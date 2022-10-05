الرافدين يحدد الفئات المشمولة بقروض 150 مليون للمهن الصحية

2022/10/05 | 09:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلن مصرف الرافدين عن الفئات المشمولة بقروض 150 مليون لذوي المهن الصحية .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان الفئات المشمولة هي ( الاطباء – اطباء الاسنان – الاطباء البيطريين – الصيادلة – اصحاب المختبرات – اصحاب المذاخر الطبية الكيميائيين والتقنيات الطبية – المتقاعدين من اصحاب المهن المذكورة ).

وأشار الى ان الهدف من منح القرض هو تمويل انشطة ذوي المهن الصحية وتطوير مشاريعهم المستقبلية .

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