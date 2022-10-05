2022/10/05 | 09:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كتب خالد العرداوي..مؤلمة رسالة هذا العزيز، لقد خرجت في كلية...

ظهرت المقالة شاب عراقي يهدد بالانتحار اذا لم يستجب الكاظمي ووزير النفط نداءه أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاب عراقي يهدد بالانتحار اذا لم يستجب الكاظمي ووزير النفط نداءه) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاب عراقي يهدد بالانتحار اذا لم يستجب الكاظمي ووزير النفط نداءه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).