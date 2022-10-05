احداث تشرين الأول.. قاتل محكوم بالإعدام يقع في فخ شرطة ذي قار

2022/10/05 | 09:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: الأربعاء 5 تشرين الأول 2022 قاتل محكوم بالإعدام يقع في فخ...

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قاتل محكوم بالإعدام يقع في فخ شرطة ذي قار أولاً على المسلة.

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