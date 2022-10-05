"يكون لطيفا في الحرام".. محاكمة طبيبة بتهمة الإساءة للرجل المصري

2022/10/05 | 09:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت إخصائية العلاقات الجنسية، هبة قطب، الكثير من الجدل والاستياء عقب إدلائها بتصريحات تلفزيونية وصفت بأنها مهينة للرجل المصري وتحرض على هدف قيم المجتمع.

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