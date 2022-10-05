2022/10/05 | 09:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من عملية اقتحام قناة الرابعة العراقية، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("طبوها يا جيش المهدي".. قناة عراقية تنشر فيديو من عملية اقتحامها) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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