الكاظمي يدين اقتحام قناة الرابعة: الاعتداء على وسائل الاعلام هو تجاوز على القانون وحرية الصحافة ويجب محاسبة الفاعلين

2022/10/05 | 10:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي بمحاسبة الفاعلين بعد “اعتداء” على وسيلة إعلام في بغداد.وقال الكاظمي في تغريدة على “تويتر”، إن “ما حصل من اعتداء على إحدى وسائل الإعلام العراقية، وتهديد أرواح العاملين بها، هو فعل مستهجن ويمثل … Readmore

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