موسكو: امدادات الاسلحة الامريكية لأوكرانيا تدفع نحو صراع مباشر بين روسيا والناتو

2022/10/05 | 10:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب مدير شؤون الحد من الأسلحة وانتشار النووي في الخارجية الروسية، أن إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا تدفع نحو صراع عسكري مباشر بين روسيا وحلف “الناتو” وقال قنسطنطين فورونتسوف في اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة: “تزيد الولايات المتحدة … Readmore

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