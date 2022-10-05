بايرن ميونخ يحطم رقم ريال مدريد في دوري الأبطال

2022/10/05 | 10:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نجح نادي بايرن ميونخ الألماني في تحقيق أطول سلسلة بلا هزيمة في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب اكتساح نظيره فيكتوريا بلزن التشيكي بخماسية.ونجح بايرن ميونخ في اكتساح فيكتوريا بلزن 5-0 على ملعب أليانز آرينا ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.وبهذا الفوز، وصل العملاق البافاري للمباراة […]

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