فشل إطلاق صاروخ باليستي يثير هالة ذعر في كوريا الجنوبية

2022/10/05 | 10:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تسبب فشل إطلاق صاروخ باليستي كوري جنوبي في حالة ذعر بمدينة كورية جنوبية، بعد تحطمه على الأرض وتسببه باندلاع حريق هائل.وقال مسؤول عسكري كوري جنوبي لوكالة الأنباء “يونهاب” إن الوقود الدافع […]

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