2022/10/05 | 10:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانواء الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في العراق المركز الخبري الوطني.

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