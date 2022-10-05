المدفعية الإيرانية تجدد قصف ناحية سيدكان بإقليم كردستان العراق

2022/10/05 | 10:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، بتجدد

القصف الإيراني على ناحية سيدكان

التابعة لمحافظة أربيل شمالي العراق.

وقال المصدر، إن القصف تم عبر قذائف

مدفعية، على منطقة (دولي زري) في الناحية

من دون معرفة حجم ا

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