ثلاثة مفاهيم خطيرة تطرقت اليها جنين بلاسخارت

2022/10/05 | 10:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد توفيق علاوي

الأول: النظام السياسي والقطاع الحكومي

يعمل لمصلحة الطبقة السياسية وليس

لخدمة الشعب ، بل على الضد من مصلحة

الشعب، والخلافات السياسية أثرت على

المواطنين لأنه لا يمكن التكهن

بنها

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