الأدوار المهمة في حياة الإمام الحسن العسكري ( عليه السلام)

2022/10/05 | 10:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي

- الحفاظ على الكيان الشيعي من الفرق

الضالة:

ان من الأدوار المهمة ايضا للأمامة

الألهية هو الدفاع عن حياض الإسلام

وصيانته من الانحرافات الفكرية

والأخلاقية التي تطرأ في ا

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