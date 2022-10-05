النزاهة: استقدام مدير عام شركة الصناعات الحربية العامة الحالي

2022/10/05 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، صدور أمرٍ باستقدام المدير العام لشركة الصناعات الحربيَّة العامَّة الحالي؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إلى "إصدار محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ المُدير العام لشركة الصناعات الحربيَّة العامَّة الحالي؛ في قضيَّة المُخالفات الحاصلة في العقد المبرم بين الشركة وأحد المُتعاقدين لشراء مادة برادة الحديد".

وأضافت انَّ "المُشتري قام بتقطيع آلاتٍ قديمةٍ ورفع سكراب الحديد بدلاً من برادة الحديد، كما نصَّ عليه العقد"، مُبيّنةً أنَّ "العمليَّة تمَّت بالتواطؤ مع بعض مُوظَّفي الشركة، ممَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام".

وأوضحت أنَّ "أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ جاء وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

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