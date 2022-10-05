اعتقال 6 ارهابيين و3 تجار للمخدرات ومتهمين بجنح مختلفة في 3 محافظات

2022/10/05 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

خلية الإعلام الأمنيبعمليات استباقية نوعية استهدفت الاطاحة بالعناصر الارهابية، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعب استخبارات وأمن المقر المسيطر لقيادة عمليات طوزخرماتو وقيادة عمليات ميسان والفرقة العاشرة وبالتعاون مع مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية الانبار وقسم استخبارات ومكافحة الإرهاب طوزخرماتو وشعبة مخدرات طوزخرماتو تم نصب كمائن محكمة وعلى أثرهن تم القاء القبض على الارهابيين وتجار المخدرات ومتهمين بمواد قانونية اخرى في قضاء العمارة و في منطقة الشهابي الاولى التابعة لقضاء الكرمة وفي قضاء طوزخرماتو وفق احكام المادة 4 ارهاب، والمادة 28 مخدرات والمادة 413 ق.ع وبعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهم تم تسليمهم اصولياً إلى الجهات المعنية.==============٥ ت١ ٢٠٢٢

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