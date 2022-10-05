2022/10/05 | 10:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء 10/05/2022، صدور أمرٍ باستقدام المدير العام...

ظهرت المقالة مدير شركة الصناعات الحربية يضر بالمال العام بإجراءات فاسدة في رفع السكراب أولاً على المسلة.

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