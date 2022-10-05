2022/10/05 | 10:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك العشرات من المشاريع الاسماك سواء التربية بالاقفاص.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زراعة كربلاء تعلن عن تربية (78300) سمكة في مشاريع تربية الاسماك) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زراعة كربلاء تعلن عن تربية (78300) سمكة في مشاريع تربية الاسماك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).