القبض على 6 ارهابيين و3 تجار للمخدرات في ميسان والانبار

2022/10/05 | 10:48 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، القبض على ستة ارهابيين وثلاثة تجار للمخدرات ومتهمين اثنين بمواد قانونية مختلفة في ميسان والانبار وطوزخورماتو.

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