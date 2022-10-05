لمدة عام.. شركة كندية تباشر بتأمين مطار بغداد بقيمة 22 مليون دولار

2022/10/05 | 10:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

باشرت شركة "Biznis Intel" الكندية، مهامها بتأمين الحماية لمطار بغداد الدولي، وذلك بعد انتهاء عقد شركة "G4s" البريطانية.

وتأسست في عام 2010، ويقع مقرها الرئيسي في أوتاوا، أونتاريو كندا.

وذكرت وكالة "شفق نيوز"، أن الشركة الكندية فازت في آب أغسطس الماضي بعقد قيمته 22 مليون دولار أمريكي لتأمين مطار بغداد الدولي، لمدة عام.

وبموجب العقد، ستوفر "Biznis Intel" التأمين من أفراد ومعدات داخل المطار، ومحطات الطيران، بالإضافة إلى المدرج ومحيط المطار، وبوابة دخول المركبات والموظفين وأمن الردهات، بالإضافة إلى إثبات هوية الأفراد والمركبات والفحص الأمني في مطار بغداد الدولي.

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