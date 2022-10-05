سوق العراق المالي يفصل لـ

2022/10/05 | 10:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

فصل المدير التنفيذي لسوق العراق للاوراق المالية طه عبد السلام، المهام الرئيسة لتأسيس بنك "الحافظ الأمين"، ودوره في دعم الاستثمار والتعامل بمجال التداول والعمل المصرفي في العراق.

وقال عبد السلام لـ "الاقتصاد نيوز" إن "أسواق الأوراق المالية الناشئة تهتم في تعزيز دورها الاستثماري وحماية حقوق المتعاملين بالاوراق المالية وتقليص المخاطر المرافقة للاستثمار بالاوراق المالية وتنويع الادوات الاستثمارية وتشجيع الاستثمار على المدى الطويل، ويتحقق ذلك من خلال اليات معززة لعملية الاستثمار وتشجيعه يعد اهمها نشاط الحفظ الامين.



Custodian Bank".

وأضاف، أن "سوق العراق للاوراق المالية يشجع المصارف الوطنية لممارسة نشاط الحافظ الأمين بعد ان استكمل المتطلبات الفنية والقانونية وفقا لاحدث التجارب السائدة في الأسواق المالية العربية".

وبين أن "الحافظ الامين Custodian هو شخص اعتباري مرخص من قبل هيأة الأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية لمزاولة نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية بشرط موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي".

وأووضح أن "مهام الحفظ الأمين هي:

- فتح حساب للأوراق المالية لكل مستثمر وحفظ الأوراق المالية

- إخطار المستثمر بكافة القرارات والإجراءات المتخذة من قبل الشركات المساهمة المتعلقة بالحقوق المرتبطة بالأوراق المالية الخاصة به،

- إخطار المستثمر بكافة العمليات والتحويلات التي تمت على حسابه خلال يوم عمل،

- تزويد المستثمر بكشف حساب شهري تفصيلي يوضح كافة التداولات والتحويلات التي تمت في حسابه

- بيان رصيده الحالي من الأوراق المالية أو المبالغ النقدية وتسليم الاوراق المالية الى الوسيط المالي البائع واستلام الاوراق المالية من الوسيط المشتري.

- حفـظ وادارة وتحــويل الاوراق المالـــية من حساب المستثمر لديه الى حساب المستثمر لدى الوســيط وبالعكــس ودفع الالتزامات المترتــبة على تداولـــها نيابة عـن مستثمريها.

- أنشطة مستقبلية توافق عليها هيأة الأوراق المالية تعتمد أسس تشجيع وجذب الاستثمار بالاوراق المالية.

وأكد أن "الحافظ الامين يمارس نشاط اجرائي ورقابي لصالح المستثمر الذي يتعاقد معه.



ذلك ان دور الوسيط منفصل عن نشاط الحافظ الامين، حيث يقع على (الوسيط التأكد من خلال الحافظ الامين من وجود الاوراق المالية المعدة للبيع وعدم وجود أي موانع قانونية تحول دون تنفيذ امر البيع، مقابل قيام الوسيط بتسديد ثمن الاوراق المالية المباعة للحافظ الامين وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين لصالح المستثمر والمساهم".

ولفت الى أن "هيأة الأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية منحت رخصة الحفظ الأمين الى أربعة مصارف عراقية هي: مصرف ايلاف الإسلامي ومصرف التنمية الدولي و مصرف الأهلي العراقي و مصرف العراقي الإسلامي ، ستباشر هذه المصارف أنشطتها بعد استكمال التدريب الفني المتقدم الذي يتم الاعداد له الان".

واشار الى أنه "من السابق لاوانه معرفة الدور الذي سيؤديه أمناء الحفظ الأربعة لتنشيط التداول في سوق العراق للأوراق المالية في المستقبل القريب.



لكن على المدى المتوسط والبعيد ستعمل على تعزيز الثقة بالاستثمار بالاوراق المالية وجذ الاستثمارات الدولية وتنمية الاستثمارات في الشركات المساهمة الجديدة في العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوق العراق المالي يفصل لـ "الاقتصاد نيوز" آلية عمل بنك "الحافظ الأمين" ومهامه) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوق العراق المالي يفصل لـ "الاقتصاد نيوز" آلية عمل بنك "الحافظ الأمين" ومهامه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).