السعودية.. تدشين شركة الطيران الجديدة

2022/10/05 | 10:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، أن خطوط الطيران الجديدة التي تعتزم المملكة تأسيسها ستطلق أولى رحلاتها في العام 2024.

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