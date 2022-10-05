فقاعات متجمدة تحت الماء في روسيا..مصورة توثّق مشهدًا عجيبًا بـ

2022/10/05 | 10:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو هذا المشهد كشيء من حُلمٍ غريب، ولكن يمكنك رؤيته على أرض الواقع، وفي بحيرة "بايكل" بروسيا بالتحديد.ووثّقت المصورة كريستينا ماكيفا هذه الفقاعات الساحرة التي خرجت من أعماق البحيرة، وتجمّدت خلال فصل الشتاء البارد.

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