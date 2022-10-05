2022/10/05 | 11:30 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: JWfq0rvVh0U
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | ليلة دامية في البصرة واشتباكات وقصف على القصور الرئاسية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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