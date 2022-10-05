قطاع الطيران المدني في العراق يهدر أكثر من مليار دولار سنوياً ومطالبات بفتح تحقيق

2022/10/05 | 11:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشف تجمع الفاو، عن هدر مالي يقدر بأكثر من مليار دولار سنويا عبر قطاع الطيران المدني في العراق بسبب سوء الإدارة.

وقال الأمين العام للتجمع عامر عبد الجبار في تغريدة على تويتر ، إن "قطاع الطيران المدني في العراق يهدر أكثر من مليار دولار سنوياً بسبب سوء الإدارة".

وطالب عبد الجبار، "بفتح تحقيق وتفعيل الإيرادات غير النفطية وذلك باعتماد منهجية عمل لإصلاح هذا القطاع الحيوي ورفع إيراداته إلى أكثر من ملياري دولار سنويا خلال أربع سنوات، والارتقاء بكفاءة اداءه بما يضاهي دول المنطقة المتقدمة في عالم الطيران المدني، مع رفع الحظر على شركة الخطوط الجوية العراقية في الأجواء الأوروبية".

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