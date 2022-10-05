يعادل 3 أضعاف مدينة باريس.. عملاق الطاقة الصيني يتحدث عن

2022/10/05 | 11:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

في منطقة كانت في السابق أرض قاحلة في محافظة ميسان بجنوب العراق، تم بناء حقل نفط عملاق، جنبا إلى جنب مع بلدة نابضة بالحياة ، من الصفر من قبل شركة بتروتشاينا، وهي واحدة من أوائل الشركات الصينية التي شاركت في إعادة إعمار العراق بعد الحرب.

ووفقا لتقرير وكالة انباء شينخوا الصينية فأن "حقل حلفاية يعتبر مجمع ضخم يغطي مساحة 288 كيلومترًا مربعًا، أي حوالي ثلاثة أضعاف حجم مدينة باريس، يحتوي على أكثر من 300 بئر نفط ، وثلاث منشآت معالجة مركزية للنفط الخام، ومحطتين لتوليد الطاقة، ومحطة معالجة المياه، ومطار مدني، ومخيمًا للمكاتب والمعيشة، ومحطة معالجة الغاز الطبيعي قيد الإنشاء."

يعد حقل النفط أكبر مشروع تتولى بتروتشاينا تنفيذه في الخارج بصفته مشغلًا ، وفقًا لما قاله هي يانهوي ، المدير العام بالإنابة للاستكشاف والإنتاج في الحقل.

وقال "حتى الآن ، وبعد ثلاث مراحل من البناء ، بنينا هنا حقلا نفطيا كبيرا وحديثا ، بإنتاج سنوي يبلغ 20 مليون طن" ، مضيفا أن "المسؤولين العراقيين أشادوا بدور بتروتشاينا المهم في تعزيز صناعة النفط والاقتصاد في البلاد".

أوضح فانغ جيا تشونغ ، رئيس حقل حلفاية النفطي بتروتشاينا ، أن "شركة الطاقة الصينية العملاقة ، بالتعاون مع العديد من الشركات الدولية والمحلية ، فازت بمناقصة مشروع حلفايا في عام 2009".

على مر السنين، أصبح المشروع موقعًا مهمًا لإنتاج النفط للعراق، البلد الذي يعتمد بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز للخروج من ظل الحرب.

قال فانغ: "لم تخلق بتروتشاينا ثروة اقتصادية ضخمة للعراق على مدى السنوات العشر الماضية فحسب ، بل شاركت أيضًا بنشاط في مشاريع الرفاهية الاجتماعية والصناعية المحلية ، وبناء رياض الأطفال ، وتوفير المياه والكهرباء والطرق وغير ذلك من البنية التحتية والتدريب".

وقال إن "أكبر منتج ومورد صيني للنفط والغاز حول مشروع حلفايا إلى عرض مقنع للقيمة الحقيقية لمبادرة الحزام والطريق ، التي تعزز التعاون المتكافئ والشامل والمربح للجانبين"، مضيفًا أن المشروع "وضع أساس جيد للتعاون الودي في إنتاج الطاقة بين الصين والعراق".

وأشار فانغ إلى أن مشروع حلفايا "وفر العديد من فرص العمل للعراقيين وشجع المزيد من الشركات الصينية على دخول السوق العراقية".

وقال أوس هيثم ، وهو عامل محلي مسؤول عن قسم التدريب بالشركة ، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن هناك أكثر من 1600 عراقي يعملون حاليا مع الشركة.

انضم محمد صادق جعفر إلى شركة بتروتشاينا عام 2012 وهو الآن مسؤول عن المستودعات في حقل النفط.



تقدم في منصبه بالاستفادة من تدريب الشركة وحوافزها.

قال جعفر ، الذي يشرف الآن على 11 مستودعًا للبترول ومواد الحفر ، وأربعة مستودعات للمواد الكيماوية ، "لقد اكتسبت الكثير من الخبرة في العمل في بتروتشاينا ومن دوراتها التدريبية العديدة ، والتي أعطتني المزيد من المعرفة حول السلامة وأنظمة المستودعات الحديثة والمتطورة".



وأربع ساحات لأنابيب الحفر.

قال أو يانغوين ، مدير قسم الجودة والصحة في بتروتشاينا حلفايا ، إن الشركة الصينية تقوم ببناء مصنع لمعالجة الغاز الطبيعي في حقل نفط حلفاية ، مما سيساعد على الاستفادة بشكل أفضل من الغاز الطبيعي المنتج إلى جانب النفط الخام ، المعروف باسم الغاز المصاحب ، السلامة وحماية البيئة.

قال أو إنه من المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول نهاية عام 2023 و "سيتم تحويل الغاز المصاحب المستخرج من الحقل إلى منتجات طاقة ، مما لن يحسن معيشة الناس فحسب ، بل يحمي البيئة أيضًا".

وأضاف أن بتروتشاينا استثمرت أكثر من مليار دولار أمريكي لبناء مصنع معالجة الغاز الذي يحول الغاز المصاحب إلى غاز طبيعي مسال وكبريت ومنتجات أخرى.

وأشار إلى أن عملاق الطاقة الصيني لديه أيضًا نظام لإعادة تدوير النفايات السائلة وآلية لمراقبة البيئة حول حقل النفط بانتظام.

بالإضافة إلى ذلك ، أنشأت PetroChina مركزًا لإعادة تدوير النفايات لمعالجة الخردة المعدنية وبطاريات النفايات ، وزرعت آلاف الأشجار وحفر العديد من البحيرات الاصطناعية ، وفقًا لما ذكره.

قال دو بو ، نائب مدير قسم الهندسة والبناء في بتروتشاينا حلفايا: "يمكنني القول أنه من عام 2010 حتى الآن ، بنينا بلدة صغيرة على هذه الأرض القاحلة ، بما في ذلك النفط والغاز والطاقة والمياه والاتصالات والطرق".

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