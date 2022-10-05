طقس العراق.. سقوط امطار مطلع الاسبوع المقبل

2022/10/05 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، مشيرة الى تساقط الامطار بداية الأسبوع المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس البلاد، ليوم غد الخميس، سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأوضح أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً يتحول الى غائم جزئي ليلاً ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً في القسم الشمالي من البلاد".

وأشار الى أن "طقس البلاد ليوم الاحد المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط امطار خفيفة خاصة في اقسامها الشمالي، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق".

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