بالفيديو.. غضب وبكاء جماهير الديوانية بسبب إبعاد الفريق من الدوري الممتاز

2022/10/05 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

أظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداداليوم)، الاربعاء، غضب جماهير نادي الديوانية بسبب ابعاد الفريق من المشاركة في الدوري الممتاز، متهمين وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بهذا القرار "الظالم"، فيما توعد الجمهور بالرد الصادم اذا لم يقوم الاتحاد بالعدول عن قراره.

وفي الشأن ذاته، توعد مدرب نادي الديوانية، سامر سعيد، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، برفع دعوى قضائية على الإتحاد العراقي لكرة القدم بسبب إبعاد النادي عن المشاركة في الدوري العراقي الممتاز.

وقال سعيد في تصريحات صحفية تابعتها (بغداد اليوم): "سأرفع دعوى قضائية على إتحاد الكرة بسبب إبعاد الفريق من المشاركة في الدوري الممتاز".

وأضاف: "سأفضح اتحاد الكرة بكل أعضائه ورئيسه ونائبيه وسأبوح بكل القضايا التي اعلم بها".

يأتي ذلك، بعد قرار لجنة التراخيص التابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم، إبعاد الأندية الثلاثة (الميناء، أمانة بغداد، الديوانية) من الدوري الممتاز، الأمر الذي أحدث ضجة واسعة بين جماهير الأندية وإداراتها.

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