2022/10/05 | 11:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، صدور أمرٍ باستقدام المدير العام لشركة الصناعات الحربيَّة العامَّة الحالي؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.وأشارت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان: “إصدار محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: صدور أمرٍ باستقدام المدير العام لشركة الصناعات الحربيَّة العامَّة الحالي) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: صدور أمرٍ باستقدام المدير العام لشركة الصناعات الحربيَّة العامَّة الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).