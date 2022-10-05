انجلينا جولي تكشف عن سلوك زوجها السابق المسيء براد بيت

2022/10/05 | 11:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خضّم الأزمات التي تضرب علاقة الثنائي الأشهر أنجلينا جولي وبراد بيت، قدّمت النجمة تفاصيل جديدة عن سلوك زوجها السابق المسيء، وذلك رداً منها على محاولة ربط الأخير الأمر بمعمل نبيذ مشترك بينهما.فبعدما حاول براد بيت ربط بيع حصتها … Readmore

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