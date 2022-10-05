تحالف أوبك+ قد يخفض إنتاجه النفطي لدعم سوق مترنحة

2022/10/05 | 11:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: تسعى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤها في إطار تحالف أوبك+،...

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