"ظاهرة مغناطيسية عجيبة" على هذا الطريق بسلطنة عُمان..ما سرها؟

2022/10/05 | 11:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكل القيادة عبر الطبيعة الجبلية الوعرة تحديًا يقدّره عشاق تجارب المغامرة، إلا أنّ ظاهرة غريبة على هذا الطريق الجبلي تثير فضول الزوار لاختبار تجربة فريدة من نوعها في سلطنة عُمان.

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